Com’era prevedibile anche Simona Ventura e Giovanni Terzi hanno deciso di rimandare le proprie nozze (previste a Novembre 2020) a causa dell’emergenza Coronavirus. A rivelarlo è stata la stessa conduttrice, che ha però rassicurato che tra lei e il compagno tutto procederebbe per il meglio.

Simona Ventura: nozze rimandate

Come molte altre coppie vip anche Simona Ventura e Giovanni Terzi si sono trovati a dover rimandare le loro nozze a causa dell’emergenza Coronavirus. La conduttrice ha detto che in questo momento sarebbe difficile programmare e che probabilmente il matrimonio verrà riorganizzato da dicembre in poi. “Le nozze si faranno, speriamo senza mascherine, firmate o no”, ha confessato. Tra lei e Giovanni Terzi tutto procederebbe a gonfie vele e anzi, durante la quarantena la coppia ha se possibile ha compreso ancora di più la stabilità del proprio rapporto.

Sui social i due non hanno mai smesso di mostrarsi insieme, più affiatati che mai, e SuperSimo non vedrebbe l’ora di poter dire sì al suo grande amore. Si vocifera che testimone di nozze della coppia potrebbe essere l’ex marito di SuperSimo, Stefano Bettarini.





La storia con il giornalista è iniziata all’indomani della lunga storia tra la conduttrice e Gerò Carraro, improvvisamente naufragata dopo anni d’amore. La conduttrice ha dichiarato anche che presto lei e Terzi saranno impegnati nella realizzazione di un nuovo progetto lavorativo, che li vedrà impegnati insieme: “E’ per il gruppo Discovery: lui farà interviste e io sarò dietro le quinte come produttrice e autrice”, ha rivelato la conduttrice che, per il momento, ha dichiarato di non potersi sbilanciare con ulteriori dettagli sulla questione.