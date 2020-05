Svelato il nome della ex fidanzata di Nicola Vivarelli alias Sirius, attuale corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne

Gemma Galgani pare davvero presa dal suo nuovo corteggiatore. Stiamo chiaramente parlando di Sirius, alias Nicola Vivarelli, di soli 26 anni. La dama è difatti convinta di poter conquistare il cuore del giovane, tanto da aver predisposto lei stessa una sorpresa per lui. La protagonista di Uomini e Donne ha inoltre dichiarato di vedere nel marinaio l’uomo giusto per lei, quello che ha sempre sognato, nonostante la grande differenza d’età.

Il corteggiamento di Sirius nei confronti della 70enne sembra tuttavia sollevare diversi dubbi. La vera identità del militare è infatti messa in discussione non solo da una foto, ma anche dalle recenti dichiarazioni della sua bellissima ex fidanzata.

Sirius messo alle strette

Malgrado le numerose polemiche, Nicola Vivarelli non si lascia certo intimorire, continuando il suo percorso all’interno del dating show mariano.

La scelta di corteggiare Gemma Galgani è stata certo una mossa azzardata, ma il giovane si dichiara tuttora davvero interessato alla doma torinese. A incrementare le polemiche sul suo conto, come detto, sono però giunte di recente delle interessanti dichiarazioni da parte di Chiara Vannucci, prima fidanzata di Sirius.

La bella Chiara ha così dichiarato che il suo ex si trova molto probabilmente nel parterre del programma solo per ottenere visibilità. Al contrario della dama piemontese, convinta del reale interesse di Nicola, la giovane pensa dunque che il suo ex fidanzato abbia ben altri piani in mente. Anche Chiara, a onor del vero, è più grande di Sirius di qualche anno, ma non certo degli oltre 40 che intercorrono tra lui e Gemma Galgani!