Un fan di Veronica Ursida si è scatenato in una diretta social con la protagonista di Uomini e Donne, visibilmente in imbarazzo.

Veronica Ursida è una delle protagoniste più amate del dating show di Maria De Filippi, Uomini e Donne, e dopo la quarantena per l’emergenza Coronavirus la protagonista dello show ha deciso di concedersi una diretta con i fan via social. Uno di loro le ha voluto dedicare un insolito balletto, e lei non è riuscita a nascondere il suo imbarazzo.

Veronica Ursida: l’episodio imbarazzante

Attraverso i social Veronica Ursida si è concessa alle domande dei fan, e alla fine ha deciso di collegarsi anche in diretta con alcuni di loro. Quello che non si aspettava però è che uno di loro le dedicasse un balletto: l’uomo ha iniziato a muoversi in maniera provocante difronte alla telecamera, e la protagonista di Uomini e Donne è riuscita a stento a nascondere il proprio imbarazzo.





In molti hanno apprezzato il modo di fare della bionda protagonista di Uomini e Donne e alcuni dei suoi fan hanno lodato la sua disponibilità e la sua gentilezza nel discorrere con i fan apertamente. Durante la diretta Veronica ha anche parlato delle sue emozioni e delle sue preoccupazioni a proposito dell’emergenza Coronavirus, e ha raccontato come avrebbe trascorso la quarantena.

A Uomini e Donne Veronica è stata al centro di un acceso scontro con Armando Incarnato e durante la sua partecipazione all’interno del dating show ha iniziato a frequentare sempre più assiduamente il suo corteggiatore Giovanni Longobardi. A Uomini e Donne si è anche scatenata un’indiscrezione (mai confermata) secondo cui Veronica avrebbe avuto un rapporto con il cavaliere nel parcheggio degli studi televisivi.

A rivelare l’indiscrezione è stato l’opinionista del programma, Gianni Sperti.