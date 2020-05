L'attore francese Vincent Cassel comunica ai fan di stare bene dopo l'incidente in scooter.

L’attore francese Vincent Cassel, dopo avere avuto un incidente stradale mentre era alla guida del suo scooter in una località della Francia del Sud, è stato portato urgentemente in ospedale a causa di una ferita riportata alla testa. Dopo le medicazioni, l’attore ed ex marito di Monica Bellucci, ha voluto tranquillizzare i suoi fan con un post su Instagram attraverso il quale ha comunicato loro di stare bene.

Vincent Cassel dopo l’incidente

Il fatto è avvenuto nel pomeriggio del 20 maggio, quando il noto attore francese Vincent Cassel, mentre era a bordo del suo scooter in una cittadina della Francia del Sud, ha avuto un incidente che gli ha procurato una ferita alla testa. La notizia è stata immediatamente diffusa dai media francesi, che hanno svelato le condizioni di salute di Cassel, il quale il giorno successivo all’incidente stradale ha voluto ringraziare su Instagram i suoi fan per i tanti messaggi ricevuti, comunicandogli di stare bene.

Ora a prendersi cura dell’attore c’è la sua attuale compagna Tina Kunakey. Dopo la relazione con Monica Bellucci, Cassel si è infatti rifatto una vita amorosa con la giovane modella dalla quale ha avuto una figlia, la piccola Amazonie. E proprio alla Mostra del Cinema di Venezia i due si sono mostrati felici e innamoratissimi.

Le parole di Vincent Cassel

Dopo l’incidente in scooter, all’attore francese, trasportato d’urgenza al Policlinico Aguilera di Biarritz, sono stati necessari alcuni punti di sutura alla testa. Non avendo però lo stesso riportato gravi ferite, gli è stato concesso di ritornare a casa, da dove ha voluto ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati del suo stato di salute. Cassel si è rivolto ai suoi fan con il seguente messaggio su Instagram: “Tutto bene, sono vivo, grazie”. Dopo qualche ora ha anche pubblicato un breve video in cui mostra la fasciatura attorno al capo e qualche medicazione che copre ulteriori ferite.