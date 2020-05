Il format che ha totalizzato più spettatori nella serata del 22 maggio 2020 è stato il film su Felicia Impastato: tutti i dati sugli ascolti tv.

I dati sugli ascolti tv di venerdì 22 maggio 2020 vedono la vittoria del film su Felicia Impastato trasmesso su Rai Uno sulla seconda puntata di Amici Speciali in onda su Canale 5. La pellicola con protagonista la madre di Peppino Impastato, assassinato il 9 maggio 1978 a seguito delle sue denunce contro le attività di Cosa Nostra, ha tenuto davanti allo schermo una media di 5.027.000 telespettatori per uno share pari al 19,9%.

Ascolti tv 22 maggio 2020

Quanto invece all’avversario delle reti Mediaset, che ha visto sfidarsi a scopo benefico alcuni ex allievi del programma, ha raggiunto 3.042.000 spettatori totalizzando uno share del 16,1%. Un dato inferiore a quello della puntata precedente che era stata seguita da 3.875.000 persone pari al 18.8% di share. Ad aggiudicarsi il premio finale della puntata è stato Alberto Urso che è riuscito a battere Random e Gabriele Esposito.

Quanto invece ai restanti programmi trasmessi in prima serata, il terzo classificato in termini di telespettatori è stato NCIS su Rai Due che ne ha totalizzati 1.534.000 totalizzando uno share del 5.7% seguito da The Rookie, sul medesimo canale, con 1.322.000 spettatori e il 5.2%.

Su Italia 1 il film di Peter Berg “Battleship” ha avuto una media di 1.312.000 di spettatori pari al 5.6% di share mentre la pellicola in onda su Rai Tre, “Il Professor Cenerentolo” con Leonardo Pieraccioni, ha raccolto 1.218.000 di spettatori pari ad uno share del 4.6%. Quanto a Rete Quattro, Quarto Grado ha chiuso con 1.200.000 spettatori e il 5.9% di share. Su La7 Propaganda Live ha registrato invece 1.064.000 spettatori con uno share del 5.2% mentre “Italia’s Got Talent – Best Of” su Tv8 ha raccolto 478.000 spettatori con l’1.9%.

I Fratelli di Crozza su Canale Nove ha infine raggiunto 1.230.000 spettatori con il 4.7%.