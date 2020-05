Gaia Gozzi, nel corso di Amici Speciali, fa l'imitazione di Stash.

Nel corso della seconda puntata di ‘Amici Speciali‘, lo show di beneficenza trasmesso su Canale 5, la cantautrice Gaia Gozzi, ha imitato Stash, il noto solista dei The Kolors. Immediata è stata la reazione del cantante che se l’è presa con Maria De Filippi lasciandosi sfuggire un termine alquanto infelice.

Gaia Gozzi ad Amici Speciali

Nella seconda puntata di ‘Amici Speciali’, il programma di beneficenza di Canale 5 ideato e condotto da Maria De Filippi, trasmessa venerdì 22 maggio, fra i vari colpi di scena è emersa l’imitazione di Stash, il solista del gruppo musicale The Kolors, fatta da Gaia Gozzi, che è riuscita a catalizzare l’attenzione della giuria e del pubblico da casa. La cantautrice, attualmente all’apice delle classifiche con il singolo Chega, è infatti conosciuta anche per le parodie dei colleghi e, proprio su invito della De Filippi, ha imitato Stash. Sebbene il frontman dei The Kolors abbia accettato l’imitazione con un sorriso, alla fine si è fatto sfuggire un’espressione poco felice nei confronti della conduttrice.

La reazione di Stash

Con la sua frase rivolta a Maria De Filippi, Stash ha gelato ‘Amici Speciali’. “E’ str**nza quanto te. Anzi, non arriva ai tuoi livelli, ma quasi ci siamo” ha affermato l’artista, facendosi sfuggire bonariamente una parolaccia. La De Filippi ha preferito sorvolare chiedendo a Gaia anche l’imitazione del vincitore della settima edizione di X Factor, Michele Bravi. Anche questa caricatura ha scatenato tante risate da parte della giuria e del pubblico in studio.