Oroscopo settimanale di Paolo Fox dal 25 al 31 maggio 2020

Amore e lavoro: cosa suggeriscono le previsioni dell'oroscopo settimanale di Paolo Fox per il periodo dal 25 al 31 maggio 2020.

Come ogni sabato Paolo Fox ha reso note le previsioni relative all’oroscopo settimanale dal 25 al 31 maggio 2020. Qui i dettagli relativi ad ogni segno zodiacale.

Oroscopo settimanale Fox dal 25 al 31 maggio

Ottimo periodo per i nati sotto il segno dei Gemelli e della Bilancia, quotati con cinque punti su cinque. Qualche difficoltà in più per i Tori che ne hanno invece soltanto due.

Ariete

I transiti sono più incisivi nelle nuove relazioni e la maggioranza dei nati sotto questo segno ha davvero bisogno di un riscatto sentimentale. Dal punto di vista lavorativo c’è la possibilità di cambiare, rivoluzionare alcune strategie e iniziare a valutare progetti che si erano interrotti nel passato.

Toro

Alcune delle proprie idee non sono del tutto accettate dall’ambiente che si frequenta.

L’importante è evitare di discutere a causa della dissonanza di Saturno che potrebbe incidere nei rapporti di coppia. Quanto alla professione, quello di questa settimana è un oroscopo di riflessione più che di azione.

Gemelli

Periodo molto interessante per fare nuove conoscenze, anche perché Venere nel segno fino alla fine di luglio non è cosa da poco. Per chi sta pensando di consolidare una storia è arrivato il momento giusto per concretizzare i propri desideri.

Cancro

Non è una settimana particolarmente incisiva per i sentimenti: a chi sta vivendo un rapporto ufficioso sembrerà di essere messo da parte. Il consiglio è di cercare di mantenere la calma senza insistere troppo sulle differenze di coppia.

Leone

I nati sotto questo segno che hanno ultimamente vissuto delle difficoltà hanno la possibilità di recuperare.

Attenzione soltanto alle tensioni che possono nascere facilmente all’inizio della settimana soprattutto con Acquario e Cancro.

Vergine

La situazione astrologica registra un lieve stallo per i sentimenti. In questo periodo la mente e il tempo sono occupati da ben altro: forse ciò è dovuto ad un po’ di stanchezza accumulata nel corso di qualche fine settimana complicato. Ci sono comunque buone possibilità per fare progetti in vista del futuro.

Bilancia

Se la propria è una coppia che ha vissuto problemi agli inizi dell’anno, ora si può trovare una giusta intesa e i più fortunati potranno iniziare a pensare ad un cambiamento da sviluppare durante la prossima estate.

Scorpione

Gli incontri delle ultime settimane sono stati e sono importanti, ma i nati sotto questo segno sono sempre un po’ diffidenti.

Probabilmente sul lavoro dovranno cambiare un ruolo, una mansione, oppure cercare qualcosa di alternativo.

Sagittario

Il cielo parla di pensieri che nascono proprio in amore e una persone che sembrava essere importante ora potrebbe esserlo meno. Con i segni del Pesci e della Vergine possono esserci notevoli difficoltà e dunque è importante evitare battaglie dato che negli ultimi giorni ci sono già state discussioni.

Capricorno

L’amore non è al centro dei propri pensieri dato che Venere è ancora neutrale, ma non si esclude comunque qualche incontro importante. Sul lavoro sono giorni in cui bisogna fare scelte importanti ma la settimana è nel complesso interessante.

Acquario

Le emozioni che possono nascere in questo periodo non sono male e si potrà avere qualche possibilità in più per alimentare il proprio bisogno d’amore.

Se ci sono stati problemi in passato bisognerà superarli e se il proprio rapporto è in crisi sarebbe opportuno affrontarli insieme.

Pesci

E’ una settimana un po’ nervosa per i sentimenti ma buona per farsi avanti se si deve chiarire qualcosa. Attenzione però ad usare le parole giuste, in particolare nel weekend che sembra essere un po’ tormentato.