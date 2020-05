Alcuni fan hanno colto segnali inequivocabili di una possibile crisi matrimoniale per Adriana Volpe: la replica del marito sui social

Qualche giorno fa Adriana Volpe si era confidata a un noto magazine di gossip cercando di mettere fine ai rumors inerenti il suo matrimonio. Voci di corridoio parlavano infatti di una forte crisi di coppia tra lei e il marito Roberto Parli, separati da una distanza spesso difficile, soprattuto in questo particolare momento storico. L’ex gieffina aveva però precisato che la sua vita sentimentale non è in bilico, tuttavia alcuni fan hanno continuato a mormorare che qualcosa non torna.

Adriana Volpe: replica il marito

Dopo l’intervista della loro beniamina, molti follower si sono dunque assiepati sotto il profilo di Roberto Parli per domandagli direttamente che stia accadendo. Così, incalzato dai commenti degli utenti, l’imprenditore svizzero ha deciso di dire la sua. Con una pressoché enigmatica frase, Roberto è dunque apparso su Instagram con un selfie molto serio.

Subito, come è facile immaginare, si sono scatenati i commenti dei follower, che gli hanno chiesto in massa se con Adriana Volpe ci siano frizioni o crisi in atto.

Un utente si è persino spinto oltre scrivendo: “Solo chi non sa leggere tra le righe non capisce quanta tristezza ci sia in te per la fine del tuo matrimonio e mi dispiace. Forza!”. Un altro fan ha però replicato che forse il post non si riferiva alla sua relazione con l’ex gieffina, come effettivamente poi confermato dallo stesso Parli. Ecco dunque il messaggio dell’uomo che ha suscitato molte perplessità nel popolo del web: