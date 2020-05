La bellissima Alessia Marcuzzi ha recentemente postato una foto con un dettaglio che non è passato inosservato ai fan: ecco di cosa si tratta

Sempre molto attiva sul suo profilo Instagram, Alessia Marcuzzi conta quasi 5 milioni di follower che la seguono ogni giorno. Tra momenti di lavoro e attimi famigliari con marito e figli, la presentatrice inserisce però sovente anche scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza. In questo periodo di quarantena forzata determinata dall’emergenza Coronavirus, la showgirl ha anche postato video dal seguito stratosferico, per esempio mentre fa le pulizie di casa o si scatena in balli da salotto.

Solo poche ore fa, ad ogni modo, la padrona di casa dell’Isola dei Famosi ha condiviso un nuovo scatto che ha smosso i commenti dei suoi innumerevoli follower. In particolare, i suoi ammiratori hanno notato un dettaglio che non è certamente passato inosservato. Ecco dunque di cosa si tratta.

Alessia Marcuzzi, dettaglio sotto la lente

Sempre molto aperta con i suoi fan, Alessia Marcuzzi, come detto, ha pubblicato un post che ha subito ottenuto una miriade di like e commenti. Nella foto in questione la bionda conduttrice è di fatto seduta sul letto indossando solo una camicia bianca. Le sue bellissime e lunghissime gambe appaiono così in tutto il loro fascino, messo ancor più in evidenza dall’inquadratura rivota dal basso.

Lo scatto ha però in sé un dettaglio che non è passato inosservato ai fan della romana. Tutti hanno infatti notato le scarpe della Marcuzzi, ossia un paio di sandali dal tacco vertiginoso, di colore ore e con una fascia trasparente sulle dita. L’accessorio super elegante ha fatto impazzire i follower di Alessia, che si sono ulteriormente prodigati in complimenti nei confronti della loro beniamina.