Eleonora Daniele ha partorito, modifiche al palinsesto di Rai 1

La conduttrice televisiva Eleonora Daniele ha da poco partorito in una clinica romana. Tra i primi a dare il lieto annuncio la collega Mara Venier.

Fiocco rosa per la conduttrice televisiva Eleonora Daniele, che nella serata del 25 maggio ha dato alla luce la sua prima figlia. La piccola, che si chiama Carlotta e il cui padre è l’imprenditore Giulio Tassoni, è nata in una clinica romana in cui la madre era stata portata poche ore prima a seguito della comparsa delle doglie. Tra i primi a commentare l’avvenuta nascita anche la collega Mara Venier, che ha divulgato l’annuncio sul proprio profilo Instagram.



Eleonora Daniele è diventata mamma

Come anticipato dalla stessa conduttrice nelle settimane precedenti, la piccola Carlotta avrebbe dovuto nascere nel mese di giugno ma inaspettatamente il parto è avvenuto con qualche giorno di anticipo. Il padre della bambina è l’imprenditore Giulio Tassoni, con il quale la Daniele è convolata a nozze nel settembre del 2019 dopo ben 16 anni di fidanzamento.

Con la pausa maternità della conduttrice inoltre, saranno attuate alcune modifiche al palinsesto della prima rete Rai, dove la Daniele dal 2017 conduce il rotocalco Storie Italiane.

Al posto del suddetto verrà infatti prolungata la durata del programma Unomattina fino alle 11:30, mentre l’inizio della trasmissione successiva, cioè La prova del cuoco, verrà anticipato proprio alle 11:30 in modo riempire lo spazio lasciato vuoto da Storie Italiane. Nelle giornate di giovedì e venerdì, la trasmissione Italia sì giorno per giorno con Marco Liorni partirà invece con un prologo, mentre la vera e propria serie del mattino partirà lunedì 1 giugno alle 10:30 e proseguirà come previsto fino alla fine del mese.

A dare tra i primi l’annuncio della nascita di Carlotta c’è stata anche la conduttrice Mara Venier, legata con Eleonora Daniele da una profonda amicizia oltre che dalle origini venete. Proprio alla luce di questo legame, le Daniele nei mesi precedenti ha rivelato di aver scelto la Venier come madrina per il battesimo di sua figlia.