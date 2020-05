Emma Marrone, il 36esimo compleanno: “Ammaccata ma indenne”

L'ultimo anno non è stato semplice per Emma Marrone, e nel giorno del suo 36esimo compleanno l'attrice ha deciso di fare un bilancio.

Emma Marrone compie 36 anni e per lei si è trattato di un anno particolarmente importante: oltre ad essere riuscita a sconfiggere per la seconda volta la malattia è stata anche la prima volta che la cantante si è cimentata nei panni di attrice. A causa dell’emergenza Coronavirus Emma Marrone ha annullato i suoi concerti e ha deciso di festeggiare in famiglia, e sui social ha fatto un bilancio.

Emma Marrone: il 36esimo compleanno

Il 25 maggio Emma Marrone spegne 36 candeline, e sui social si lascia andare a un bilancio su quello che è stato il suo ultimo anno. Un anno complesso ed emozionante, visto che la cantante ha dovuto combattere di nuovo contro la grave malattia (che è riuscita a sconfiggere) e che per la prima volta l’ha vista recitare per il film di Gabriele Muccino, I migliori anni.

Sui social la cantante ha raccontato di come si sarebbe sentita commossa per l’affetto da lei ricevuta e per la sicurezza che le avrebbe dato essere amata da così tante persone.





“Ho una famiglia forte e unita che mi ama moltissimo. Ho vinto un’altra battaglia e anche se un po’ ammaccata ne sono uscita indenne. Ho un posto speciale nel cuore di tanta gente. Ma tanta tanta”, ha scritto nel suo post via social, dove in tanti si sono uniti con commenti d’affetto e d’auguri al suo post.



Avrebbe dovuto festeggiare con un concerto all’Arena di Verona ma purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus, l’evento è stato annullato. Emma ha deciso di tornare dalla sua famiglia per concedersi i festeggiamenti nell’intimità di casa sua.