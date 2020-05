Una foto di Fedez con lo smalto sulle unghie ha suscitato i commenti di fan e haters sui social

A Fedez si può dire di tutto, tranne che sia un sostenitore della mascolinità a tutti costi. Spesso lo abbiamo infatti visto piangere e commuoversi in tv, senza preoccuparsi di mostrarsi in qualche modo fragile o, per l’appunto, poco macho. Di recente, inoltre, il rapper milanese ha condiviso con i suoi fan una foto dove sfoggia insieme alla moglie Chiara Ferragni delle unghie colorate. Così se molti follower hanno apprezzato lo smalto anche sulle mani di Federico, molti altri si sono invece riversati in commenti a dir poco beceri.

Fedez: accuse omofobe

“Chi è l’uomo di casa?”, “Fai l’uomo per favore nella tua vita, sei pure sposato con un Aglio”, “Un uomo con lo smalto è gay”, “Quindi sei gay”, “Fai il maschio e basta con queste cose”.

Questi sono solo alcuni esempi delle molte repliche dal tono omofobo ricevute dal cantante di Magnifico. Sembra dunque che ancora nel 2020 persista questo tipo di pregiudizi, per cui se anche solo uno mette lo smalto significa necessariamente che sia gay.

Visualizza questo post su Instagram 💅🏻 Un post condiviso da FEDEZ (@fedez) in data: 24 Mag 2020 alle ore 4:26 PDT

La scelta dell’ex giudice di X Factor, giudicata così di controtendenza, non è al contrario un unicum al giorno d’oggi. Tanti uomini, soprattutto se artisti, usano infatti dipingersi le unghie, pur se con soluzioni forse meno appariscenti. Ad ogni modo Fedez ha ri-condiviso uno di tali commenti nelle sue IG Stories, aggiungendo tuttavia un’emoji di biasimo che esprime chiaramente il suo pensiero al riguardo.