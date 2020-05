Gianluca Vacchi si mostra senza veli difronte ai protagonisti di Friends: il risultato del video è esilarante.

Gianluca Vacchi ha spopolato sui social grazie ai suoi video irriverenti. Nell’ultimo l’imprenditore, in accappatoio, si mostra senza veli al piccolo schermo mentre su di esso si vedono le immagini di una delle fiction cult più amate di sempre: Friends. Il suo siparietto ironico e osé ha suscitato l’ilarità del web.

Gianluca Vacchi: il video di Friends

Come al solito Gianluca Vacchi non perde occasione per stupire e stuzzicare i suoi fan, e questa volta ha deciso di utilizzare per il suo ultimo video le immagini di una delle fiction più famose di sempre: Friends. L’imprenditore si è slacciato l’accappatoio difronte allo schermo della tv, mentre in onda le immagini della sit com mostravano una delle protagoniste – Monica, interpretata da Courtney Cox – che, con una faccia visibilmente allibita, diceva: “Mio Dio!”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gianluca Vacchi (@gianlucavacchi) in data: 23 Mag 2020 alle ore 9:19 PDT







Il video ironico di Vacchi ha fatto rapidamente il giro del web suscitando l’ilarità dei fan.

A commentarlo anche Heidi Klum e la modella Uldouz Wallace, che ha scritto: “Can I see?”.

Ironia a parte si tratta di un periodo roseo per l’imprenditore, che presto diventerà padre per la prima volta. La giovane top model a lui legata, Sharon Fonseca, aspetta il loro primo bambino, e i due hanno annunciato la gravidanza con un tenero post via social. Vacchi non ha mai nascosto di voler diventare padre, nonostante quest’anno compierà ben 53 anni d’età. Lui e Sharon Fonseca sono legati da oltre un anno e la top model è spesso protagonista dei video ironici di Vacchi.