In una puntata speciale de I Soliti Ignoti Paolo Fox ha lanciato una frecciatina a Giancarlo Magalli, che recentemente si era reso protagonista di una clamorosa gaffe contro la Rai. Amadeus ha cercato di salvare la situazione.

Paolo Fox: la frecciatina a Magalli

Paolo Fox è stato ospite de I Soliti Ignoti e quando ha saputo che un concorrente era del segno del cancro ha detto: “Come Magalli, solo che lui è buono”. Amadeus ha cercato di salvare la situazione dicendo che anche Magalli infondo è buono, e il celebre astrologo ha concordato. Di recente, proprio parlando con Magalli, Fox aveva dichiarato di non sapere ancora quando sarebbe tornato negli studi televisivi della Rai perché, a causa dell’emergenza Coronavirus, gli ingressi sarebbero stati contingentati.





Magalli per tutta risposta aveva detto: “Ma per lei faremmo un’eccezione, qui in Rai entrano certi imbecilli…”.

Non è la prima volta che Magalli si attira qualche antipatia per via delle sue freddure contro i vertici Rai o contro alcuni colleghi del mondo della tv. Celebre è la sua diatriba con l’ex collega Adriana Volpe che, dopo anni di frecciatine e alterchi in tv, è finita direttamente in tribunale. La conduttrice ha anche affermato che Magalli – nonostante le avesse intimato pubblicamente di fare la pace – non le avrebbe neanche telefonato quando è scomparso suo suocero. Più volte lo stesso conduttore si è scagliato contro Adriana Volpe a mezzo social, e la conduttrice ha deciso di querelarlo.