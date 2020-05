Rebecca Staffelli è la figlia di Valerio Staffelli, e presto convolerà a nozze con un noto ex protagonista di Uomini e Donne.

Classe 1998 Rebecca Staffelli è la figlia dell’inviato di Striscia la Notizia Valerio Staffelli e di sua moglie, Matilde Zarcone. Giovanissima influencer Rebecca è balzata alle cronache per la sua relazione con uno storico ex volto di Uomini e Donne.

Rebecca Staffelli chi è

Cresciuta a Roma insieme ai genitori e a suo fratello Leonardo, oggi Rebecca Staffelli è nota come influencer e modella. Dopo aver lavorato come conduttrice in Colpo di Tacchi per il piccolo schermo, ha partecipato per la prima volta in veste di attrice al film Din Don 2. Bella ed elegante non ha impiegato molto a spopolare sul mondo dei social, dove a tenere banco è soprattutto la sua seguitissima liaison con l’ex corteggiatore di Uomini e Donne Alessandro Basile. Il giovane ha chiesto a Rebecca di sposarlo e lei ha risposto di sì: la proposta di matrimonio è stata mostrata dalla giovane ai fan dei social, e ha fatto il pieno di like (così come lo scatto del suo prezioso anello di fidanzamento).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Becky (@rebecca_staffelli) in data: 28 Gen 2020 alle ore 11:35 PST







Rebecca ha sempre avuto un ottimo rapporto con suo padre, Valerio Staffelli, che ha promesso di accompagnarla all’altare. “Sono davvero poche le volte in cui discutiamo, il nostro è un rapporto ideale. L’unica cosa su cui litighiamo è quando lui mi dice: “Becky, torna a casa presto stasera”. Lì, c’è sempre da trattare”, ha raccontato la giovanissima influencer a proposito del suo rapporto col famoso inviato di Striscia.