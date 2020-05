Sarah Michelle Gellar ha esagerato con la chirurgia plastica? Le critiche dei fan per l'ultima foto condivisa dall'attrice via social.

Un tempo era la vampira più famosa della Tv, e oggi secondo i fan il suo aspetto sarebbe stato “stravolto” dal botulino: Sarah Michelle Gellar ha continuato la sua carriera d’attrice ma, con l’avanzare dell’età, deve aver esagerato con qualche punturina di botox.

Sarah Michelle Gellar oggi: le foto

In tanti hanno avuto da ridire per le ultime foto di Sarah Michelle Gellar postate sui social: l’attrice appare visibilmente gonfia e, secondo i fan, anche la forma dei suoi zigomi sarebbe diversa e più sporgente, rispetto al passato. L’attrice non ha confermato o smentito le voci a proposito dei suoi presunti eccessi col botox, ma del resto non sarebbe né la prima né l’ultima tra le celebrities a voler mantenere giovanile il proprio aspetto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sarah Michelle (@sarahmgellar) in data: 24 Mag 2020 alle ore 9:54 PDT







Dopo aver interpretato il ruolo della protagonista nella serie Buffy l’ammazzavampiri l’attrice ha continuato a lavorare nel mondo del cinema e della tv, e dal 2002 è sposata con il collega attore Freddie Prinze Jr. I due hanno due figli: Charlotte Grace, nata nel 2009, e Rocky James, nato nel 2012. Oltre al successo tv l’attrice ha riscosso grandi attenzioni da parte dei fan dei social anche per il suo modo di vestire, e spesso tiene aggiornati i suoi followers con i suoi consigli di benessere e di stile. La serie tv che l’ha condotto al successo è giunta al termine nel 2003, ma sui social l’attrice ha entusiasmato i fan indossando un vecchio abito della serie.