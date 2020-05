Sharon Stone manda in tilt i social con un seducente scatto in bikini. L'attrice è in quarantena nella sua villa a Beverly Hills.

Sharon Stone ha sedotto i suoi fan sui social con un provocante scatto in bikini, a bordo piscina nella sua villa di Beverly Hills (dove l’attrice sta trascorrendo la quarantena per l’emergenza Coronavirus).

Sharon Stone in bikini: la foto social

A 62 anni compiuti Sharon Stone non smette di essere una dell’attrici più amate per fascino e bellezza: a bordo piscina con il suo cane Joe, la star di Basic Instinct sta trascorrendo la quarantena nella sua villa a Beverly Hills, e non perde occasione per sedurre i fan. Nello scatto postato sui social, curiosamente, ha deciso di sfoggiare anche una lucente maschera da gladiatore, e in tanti già parlano di “stranezza da star”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sharon Stone (@sharonstone) in data: 23 Mag 2020 alle ore 5:42 PDT







In passato Sharon Stone ha avuto un grave aneurisma cerebrale (dopo il quale lei stessa ha confessato di aver dovuto imparare di nuovo a parlare) e un infarto.

Dopo il suo secondo divorzio l’attrice ha adottato due bambini, Laird Vonne Stone nel 2005 e Quinn Kelly Stone nel 2006. Nel 2000 aveva adottato il suo primo figlio, Roan, insieme al suo primo marito Phil Bronstein. Pur essendo una delle star più amate del mondo Sharon Stone ha sempre preferito mantenere un fitto velo di riservatezza sulla propria vita privata, e oggi non si sa se ci sia qualcuno di speciale al proprio fianco. L’attrice abita tra Beverly Hills e la Nuova Zelanda, dove possiede la sua lussuosa proprietà per le vacanze estive.