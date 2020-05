Tra Taylor Mega e Tony Effe l'atmosfera è incandescente: l'influencer ha baciato il fidanzato indossando solamente gli slip.

Tra Taylor Mega e Tony Effe la passione è alle stelle: l’influencer e il leader della Dark Polo Gang, incuranti degli sguardi dei curiosi e dei paparazzi, si sono baciati appassionatamente sul terrazzo di un albergo di Roma e lei indossava solamente la biancheria intima.

Taylor Mega: baci infuocati a Tony

Dopo un breve periodo di crisi (durante il quale Taylor Mega si era legata all’ex protagonista di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo), sembra che l’influencer e Tony Effe abbiano ritrovato la felicità. Sul tetto di un hotel a Roma i due si sono scambiati baci appassionati, e l’influencer è uscita in terrazza indossando unicamente la biancheria intima (fatto che ha fin da subito attirato l’attenzione dei paparazzi).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 𝑪𝒉𝒊 (@chimagazineit) in data: 22 Mag 2020 alle ore 6:00 PDT







I due hanno trascorso insieme la quarantena per l’emergenza Coronavirus e la stessa Mega avrebbe fatto sapere che tra lei e Tony tutto procederebbe a gonfie vele.

In passato l’influencer non ha trascurato di rilasciare dichiarazioni anche sulla sua vita intima insieme al leader della Dark Polo Gang e sulle sue dimensioni, dichiarazioni che non hanno fatto altro che alimentare la curiosità dei fan attorno alla coppia. Quella con Tony Effe sembra essere la prima storia importante di Talor Mega dopo numerosi flirt veri o presunti: tra i tanti quello mai confermato con Flavio Briatore e con un imprenditore milionario israeliano (con cui si vocifera che l’influencer pensasse addirittura alle nozze).