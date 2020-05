Al Bano e la gaffe sui dinosauri: i meme diventano virali

Il web non perdona la gaffe di Al Bano sui dinosauri: sui social sono spuntati centinaia di meme con protagonista il cantante.

Al Bano Carrisi si è reso protagonisti di una clamorosa gaffe affermando in diretta tv che l’uomo sarebbe riuscito a distruggere i dinosauri, e che pertanto riuscirà a fare lo stesso anche col Coronavirus. Chiaramente il cantante di Cellino San Marco non si è reso conto della grave inesattezza storica da lui pronunciata, visto che l’uomo non è stato in alcun modo responsabile dell’estinzione dei dinosauri (visto che sarebbe sulla terra circa 60 milioni di anni dopo). Il mondo dei social comunque non perdona, e infatti su Al Bano e la sua frase si sono scatenati centinaia di meme.

Al Bano: i dinosauri e il Coronavirus.

Il popolo del web non ha perdonato ad Al Bano la sua imprecisione storica sui dinosauri e la “distruzione” messa in atto dall’uomo, e così in tanti si sono scatenati a suon di meme a dir poco esilaranti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Matteo Coppelli (@matteocoppelli) in data: 25 Mag 2020 alle ore 2:03 PDT



Dai fotomontaggi dei vecchi videogiochi di combattimento (con dinosauri e Al Bano come protagonisti) all’acuto di Felicità in grado di spazzare via il “Cellino San Park”, il web si è scatenato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @ilmarcheseottaviofavetti in data: 25 Mag 2020 alle ore 10:15 PDT



Anche la penna caustica di Selvaggia Lucarelli ha detto la sua in merito alla gaffe di Al Bano, e a tal proposito la blogger ha scritto: “Albano ha appena detto che l’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distruggerà questo piccolo virus. Ora sappiamo chi è lo spin doctor di Gallera”.