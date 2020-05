Alessia Marcuzzi ha davvero deciso di lasciare il marito Paolo Calabresi Marconi? L'indiscrezione sta facendo il giro del web

Incredibile colpo di scena nella vita di Alessia Marcuzzi. La nota presentatrice di casa Mediaset pare abbia chiuso la sua storia con il marito Paolo Calabresi Marconi. Per i fan e gli appassionati di gossip si tratta di un vero fulmine e ciel sereno, considerato che i due parevano formare una coppia solida e assolutamente affiatata.

Alessia e Paolo si erano sposati sei anni fa in gran segreto a Londra. Le nozze, dal tono altamente romantico, avevano fatto decisamente sognare moltissimi ammiratori della bella romana. A quanto pare, ad ogni modo, l’idillio si è però spezzato negli ultimi mesi, tanto da portare la presentatrice a dire addio al produttore televisivo. A dare in anteprima tale annuncio è stato nelle scorse ore il sempre informato Dagospia, che tuttavia non ha svelato i motivi di tale improvvisa rottura.

Dal canto suo, nemmeno Alessia Marcuzzi ha per ora parlato della triste faccenda, mentre da tempo non condivide foto o video con il marito sul suo profilo Instagram.

Alessia Marcuzzi lascia il marito

Sarà dunque vero che Alessia Marcuzzi ha lasciato il marito Paolo Calabresi Marconi? In attesa di conferme o smentite da parte dei diretti interessati, di certo questo sarebbe un duro colpo per la padrona di casa dell’Isola dei Famosi. La 47enne resterebbe infatti sola con i figli Tommaso, nato dalla storia con l’allenatore della Lazio Simone Inzaghi, e la piccola Mia, frutto della breve liaison con l’ex DJ Francesco Facchinetti.