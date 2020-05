Ultimi rumors vedrebbero Alfonso Signorini al Gf Nip e in un programma della domenica al posto di Barbara D'Urso: la risposta del diretto interessato

Le ultime voci di corridoio vedrebbero Alfonso Signorini alla conduzione della prossima edizione del Grande Fratello Nip. Inoltre il popolare direttore editoriale potrebbe addirittura arrivare a condurre un programma domenicale al posto di Barbara D’Urso. Ma cosa c’è di vero in tutto ciò?





A intervenire sulla questione è stato il diretto interessato, replicando alle possibili ripercussioni su Live – Non è la D’Urso e Domenica Live della Carmelita nazionale. Anche in merito alla probabile “interferenza” nella prossima stagione del reality di Canale 5, Signorini pare non aver lasciato dubbio alcuno. Ecco difatti le sue parole pubblicate in un post su Instagram:

Alfonso Signorini confermato al Gf Vip 5

Nel mentre, dopo il successo del Grande Fratello Vip 4 condotto da Alfonso Signorini, c’è già grande attesa per la quinta edizione dello show targato Mediaset. Secondo le prime anticipazioni, anche nella prossima stagione del reality ci sarà sicuramente Pupo ad affiancare il novello conduttore, mentre Wanda Nara potrebbe essere sostituita da Giulia De Lellis.

Nelle ultime ore, peraltro, un nuovo nome pare essersi già aggiunto al cast provvisorio. Si tratta niente meno che di quello di Andrea Damante, il DJ veronese da poco tornato insieme alla popolare influencer romana.