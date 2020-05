Andrea Bocelli è risultato positivo al coronavirus ai primi di marzo: ora dona il plasma per aiutare la ricerca.

Anche Andrea Bocelli ha avuto il famigerato coronavirus. L’artista si è infatti recato poche ore fa al centro prelievi dell’ospedale Cisanello di Pisa, allo scopo di donare il proprio plasma per la cura dei malati di Covid-19. Il cantante è stato tra i primi casi risultati positivi al virus, come rivelato da lui stesso in un’inedita confessione. La scoperta della positività avvenne per la precisione il 10 marzo scorso, dopo aver eseguito il tampone. Fuori dalla struttura ospedaliera toscana, il popolare tenore ha spiegato di non aver avuto particolari sintomi: solo un po’ di febbre, ma in pratica può essere considerato un asintomatico. Sono rimasti contagiati anche i suoi figli e la moglie, che a sua volta ha donato il plasma.

Andrea Bocelli, attivo contro il coronavirus

Nel corso della lunga quarantena, Andrea Bocelli si è impegnato nelle varie maratone musicali che hanno mantenuto l’attenzione sulla necessità di donare. Inoltre lo ricordiamo sicuramente come il protagonista assoluto dello straordinario concerto nel duomo di Milano alla vigilia di Pasqua, ossia circa un mese dopo la scoperta di aver avuto il coronavirus. L’artista ha inoltre fatto parte del cast globale di One World Together. Lì è stato l’unico personaggio italiano insieme a Zucchero, alla presenza di big internazionali del calibro di Elton John e Lady Gaga.





L’evento speciale di Pasqua organizzato da Andrea Bocelli nella cattedrale meneghina per l’emergenza coronavirus è stato decisamente un appuntamento unico. La diretta mondiale è stata anche mandata in streaming sul canale YouTube dell’eccellente artista.