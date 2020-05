Caterina Balivo e il marito in case separate: la confessione

Caterina Balivo e suo marito, Guido Maria Brera, hanno deciso di vivere in case separate. La conduttrice ha spiegato perché.

Caterina Balivo e suo marito, Guido Maria Brera, avrebbero iniziato a vivere in case separate. A confessarlo è stata la stessa conduttrice, che ha anche svelato i motivi dietro la loro decisione.

Caterina Balivo e il marito: le case separate

Tutto starebbe procedendo per il meglio nel rapporto tra Caterina Balivo e suo marito, Guido Maria Brera, ma i due avrebbero deciso di vivere temporaneamente in case separate. A confessarlo è stata la stessa conduttrice, che ha rivelato che a causa dell’emergenza Coronavirus suo marito avrebbe preferito trasferirsi in un’altra casa. Già all’inizio dell’emergenza i due avrebbero vissuto “in stanze separate” così che se uno dei due si fosse malauguratamente ammalato l’altro avrebbe potuto badare senza difficoltà ai figli (la piccola Cora e Guido Alberto). “Visto che il Covid-19 c’è ancora lui ha preferito andare in un’altra casa. Se ne è andato e ci ricongiungeremo una settimana dopo la fine della trasmissione; è un po’ ipocondriaco”, ha dichiarato la conduttrice.





Nonostante la decisioni di separarsi momentaneamente per cause di forza maggiore, tra Caterina Balivo e suo marito procederebbe tutto liscio come l’olio, e del resto spesso i due sono stati protagonisti di alcune dirette via social (proprio durante la quarantena) con cui hanno intrattenuto i loro fan.

Il marito della conduttrice è autore del libro I Diavoli, da cui è stata tratta la serie Sky con Alessandro Borghi, Kasia Smutniak e Patrick Dempsey e che sta ottenendo numerosi consensi positivi.