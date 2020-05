Cecchi Paone su Al Bano e Romina: “Telenovela infinita”

Si sono lasciati oltre 20 anni fa Al Bano e Romina, eppure ancora oggi il loro rapporto è molto discusso. Cecchi Paone ha spiegato perché.

Il matrimonio di Al Bano Carrisi e Romina Power è naufragato da oltre due decenni, eppure la storia d’amore tra i due musicisti continua a infiammare le riviste di gossip e il “triangolo” con Loredana Lecciso (compagna di Al Bano che in molti hanno sempre paragonato all’ex moglie) continua a far discutere. Alessandro Cecchi Paone ha detto la sua in merito alla questione.

Cecchi Paone su Al Bano e Romina

Sono anni ormai che si parla di presunti ritorni di fiamma, tradimenti, liti e rancori a Cellino San Marco. Dopo il matrimonio con Romina Power, Al Bano ha ritrovato la serenità accanto a Loredana Lecciso (madre dei suoi due figli più piccoli, Jasmine e Bido). Anche i due hanno vissuto dei momenti di crisi, e durante ciascuno di essi si è quasi sempre parlato di presunti ritorni di fiamma tra il cantante di Cellino e la sua ex moglie, con cui ancora oggi continua un proficuo sodalizio artistico.

Romina Power avrebbe anche trascorso la quarantena per l’emergenza Coronavirus nella tenuta di Cellino perché impossibilitata a tornare negli States, e avrebbe colto l’occasione proprio per trascorrere più tempo con suo figlio, Yari Carrisi.





Secondo Alessandro Cecchi Paone c’è un motivo se la storia tra Al Bano e Romina continua a far discutere: “Andranno avanti così a lungo, perché è il loro pubblico che lo vuole. Chi si occupa della loro promozione deve aver riscontrato un certo tipo di pubblico che adora l’infinita telenovela che si svolge a Cellino”, ha dichiarato.