Elisa Isoardi: “Sono felice ma non innamorata”

Elisa Isoardi si è confessata a cuore aperto, rivelando di essere felicemente single.

Archiviata la storia con l’imprenditore Alessandro Di Paolo, Elisa Isoardi è tornata ad essere single. La conduttrice ha confessato di essere felice pur non essendo innamorata, e ha anche dichiarato che spesso, per lei, amore e felicità sarebbero inversamente proporzionali.

Elisa Isoardi single: la confessione

Oggi Elisa Isoardi è felicemente single, ma ha rivelato che non appena è finita la quarantena avrebbe ricevuto centinaia di fiori da fan e ammiratori: “Siamo a mazzi da cento in sù. Ne saranno arrivati trecento in tutto. Cosa c’era scritto sui bigliettini? Li ho persi, quindi non so da chi mi siano arrivati. Erano fan. Mi hanno inviato rose e margherite”, ha rivelato. La conduttrice ha recentemente rivelato che tra lei e il suo storico ex, Matteo Salvini, ci sarebbe un rapporto di sincera amicizia nonostante la discussa fine della loro relazione. L’ex ministro dell’Interno è da poco andato a convivere con la fidanzata Francesca Verdini, con la quale è stato avvistato durante i preparativi per il trasloco.





Elisa Isoardi si è limitata a fare una battuta sui suoi occhiali una volta messa al corrente del calo dei sondaggi per la Lega: “Ma scusate, mette gli occhiali perché non è proprio giovanissimo. Non sono brutti, sono color tartaruga, originali, in linea con il periodo”, ha affermato ironica.

La conduttrice ha anche ammesso di sapere se non sarà riconfermata per una prossima stagione de La Prova del Cuoco, e si vocifera che al suo posto inizierà un nuovo format condotto da Antonella Clerici (sempre nella fascia di mezzogiorno).