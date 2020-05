Dopo la rottura da Pamela Barretta Enzo Capo è stato sorpreso con un'altra: le foto hanno fatto il giro del web.

Dopo la rottura da Pamela Barretta Enzo Capo è stato sorpreso insieme a una misteriosa ragazza mora. L’ex volto di Uomini e Donne ha smentito qualsiasi liaison con la ragazza, ma i dubbi dei fan sono molti.

Enzo Capo con una misteriosa ragazza

Sui social sono circolate alcune foto di Enzo Capo in compagnia di una misteriosa ragazza mora. Dopo che Pamela Barretta ha confessato di aver lasciato l’uomo per via delle segnalazioni di un’altra donna (che sarebbe stata invitata da Enzo a uscire con lui) in tanti si sono chiesti se non potesse trattarsi proprio della ragazza con cui l’ex volto di Uomini e Donne è stato sorpreso difronte a un bicchiere di vino (in quella che sembrava un’uscita galante). Lui ha smentito la notizia e ha affermato che, anche se fosse stata una donna da lui corteggiata, non ci sarebbe nulla di male visto che ormai è single:

“Non mi sento con Pamela da metà aprile, per me il rapporto era chiuso quando fuori dagli studi mi ha mandato a quel paese. Oggi sono liberissimo di fare quello che voglio”, ha affermato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossip&Tv (@gossiptvvv) in data: 24 Mag 2020 alle ore 1:35 PDT

In tanti hanno anche insinuato che la ragazza fosse troppo giovane per Enzo, e lui stesso ha risposto a tali affermazioni: “Certo, io sono un vecchio bavoso di 48 anni. Secondo voi che cosa dovevo fare? Uscire con mia nonna? Per forza dovevo prenderla più giovane!”, ha dichiarato sarcastico.