Dopo aver scelto alcune delle modelle più famose del mondo Jacquemus stupisce tutti e come testimonial sceglie sua nonna, Liline.

Per la sua nuova collezione ispirata alla Provenza Jacquemus ha scelto una modella d’eccezione: si tratta della nonna dello stilista francese, Liline, che ha posato per lui – sembra – nella sua casa di campagna.

Jacquemus: la nonna come modella

La signora Liline, nonna dello stilista Simon Porte – in arte Jacquemus – ha posato per la sua nuova collezione primavera/estate 2020. Le foto hanno fatto rapidamente il giro del web ricevendo commenti d’apprezzamento, e sembra che siano state realizzate dallo stesso Jacquemus nella casa della nonna in Provenza. La scelta di sua nonna Liline come modella sarebbe stata voluta dallo stilista per due motivi: il primo è che gli abiti vorrebbero richiamare con la sua nuova collezione i ricordi della sua infanzia, e senza dubbio la nonna Liline è stata per lui fonte d’ispirazione in questo senso.

Il secondo messaggio invece è che gli abiti possono essere indossati da chiunque, a qualsiasi età.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da JACQUEMUS (@jacquemus) in data: 21 Mag 2020 alle ore 10:59 PDT





Per lo stilista, in passato, hanno posato modelle del calibro di Bella Hadid, Rosalía e Barbie Ferreira, ma questa volta Jacquemus ha scelto sua nonna Liline, che per l’occasione ha indossato dei pezzi unici della collezione (e sui social molte delle sue foto hanno fatto il pieno di like). Simon Porte ha solo 30 anni ma ha mosso i primi passi nel mondo della moda giovanissimo, e il suo talento ha ricevuto moltissimi riconoscimenti a livello internazionale.