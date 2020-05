John Peter Sloan, l’amore per la figlia: “Ho inventato il suo nome”

John Peter Sloan aveva un rapporto speciale con sua figlia Dhalissia, di cui aveva inventato il nome perché per lui era unica.

Il comico britannico John Peter Sloan è scomparso a 51 anni. Da sempre estremamente riservato per quanto riguarda la sua sfera privata, non si sa quasi nulla delle persone a lui più care eccetto una: la figlia Dhalissia.

John Peter Sloan: la figlia

La figlia di John Peter Sloan è nata nel 2001 e si chiama Dhalissia. Capelli castani lisci, grandi occhi neri: per John Peter Sloan era la persona più importante. Non si hanno notizie sull’identità di sua madre, ma più di una volta il comico – da sempre molto riservato – aveva parlato del suo rapporto speciale con lei e di come avesse scelto il suo nome:





“È un nome che ho inventato io, perché mi chiamo John che è come dire Pasquale a Napoli: e invece volevo che lei fosse unica perché per me lo è“, aveva confessato. Proprio per amore della sua bambina John Peter Sloan avrebbe lasciato l’Inghilterra e si sarebbe trasferito in Italia, in Sicilia, dove avrebbe trovato la serenità.

“In Sicilia ho ricominciato a respirare, ho capito che vivere è fare il bagno al mare, toccare gli alberi, mangiare gli spaghetti con le vongole”, aveva confessato a proposito del suo trasferimento in Italia.

Il comico amava la sua terra d’adozione, ed è lì che ha perso improvvisamente la vita nella serata del 25 maggio 2020, a causa di un arresto respiratorio. Sembra che soffrisse da sempre di una grave forma d’asma. Sui social in tanti hanno ricordato il celebre comico con messaggi di cordoglio e dispiacere per la sua prematura scomparsa.