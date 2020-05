Nella sua ultima foto Khloe Kardashian è completamente irriconoscibile: la sorellina di Kim ha esagerato con la chirurgia plastica?

Le sorelle Kardashian sono famose per i loro eccessi in fatto di chirurgia plastica, ma questa volta sembra che la foto della sorellina di Kim – Khloe Kardashian – siano stati modificate in maniera del tutto innaturale anche grazie ai programmi di foto ritocco. La foto condivisa dalla Kardashian ha sollevato un polverone e secondo i fan sarebbe praticamente irriconoscibile.

Khloe Kardashian: la foto

Capelli biondi, pelle ambrata, naso appuntito e occhi gialli, da gatta: Khloe Kardashian ha ecceduto con la chirurgia o si tratta solamente di un abuso del foto ritocco? La foto ha ricevuto centinaia di critiche perché la sorellina di Kim Kardashian (dai tratti molto marcati) risulta praticamente irriconoscibile rispetto al solito. In molti hanno però notato che in uno degli scatti sembrerebbe mancare la catenina della sua collana, motivo in più per credere che la foto sia stata ritoccata digitalmente.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Khloé (@khloekardashian) in data: 22 Mag 2020 alle ore 2:51 PDT







In passato lei e le altre sorelle Kardashian sono state spesso criticate proprio per i loro eccessi con la chirurgia plastica, e in molti le hanno anche accusate di essere un cattivo modello per i loro giovanissimi fan. Khloe è spesso balzata alle cronache anche per la sua travagliata vita privata: ha avuto una bambina, la piccola True, dal cestista Tristan Thompson. Più volte la sorella minore di Kim Kardashian ha accusato il cestista di averla tradita, e infatti si è separata da lui mentre era al nono mese di gravidanza.