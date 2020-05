Luca Argentero è diventato padre della piccola Nina Speranza: le prime parole dell'attore postate sui social

Luca Argentero è diventato papà per la prima volta della piccola Nina Speranza. Lo scorso 20 maggio 2020 è difatti venuta alla luce la sua primogenita, nata dalla storia con Cristina Marino. Dopo il post di rito con la presentazione della neonata, Luca ha però voluto esternare dal social le sue nuove emozioni da genitore.

Visualizza questo post su Instagram ora capisco tante cose…. Un post condiviso da @ lucaargentero in data: 24 Mag 2020 alle ore 7:50 PDT

I bellissimi Luca Argentero e Cristina Marino sono dunque diventati entrambi genitori per la prima volta. Per loro si tratta sicuramente di una gioia immensa, che la coppia ha voluto condividere con i propri fan, tramite un post pubblicato su Instagram. Il lieto annuncio ha così grandemente emozionato tutti, portando una pioggia di messaggi d’affetto all’attore piemontese e alla sua compagna.

Luca Argentero, emozionato neo papà

Qualche ora fa, Luca Argentero ha pubblicato un nuovo post sulla sua pagina social ufficiale. Con poche e semplici parole, l’ex gieffino ha così ben rappresentato le sue sensazioni da neo papà della piccola Nina Speranza, nata dalla splendida storia d’amore con Cristina.

Si tratta senza dubbio di momento magico per lui, che starà ora sicuramente già vivendo con grande emozione i primi giorni in casa con la piccola di famiglia.





Nel mentre, i fan di Doc – Nelle tue mani saranno felici di sapere che le riprese della serie, interrotte per via del Coronavirus, riprenderanno nelle prossime settimane. Gli ultimi attesi episodi della fiction di Rai Uno andranno presumibilmente in onda il prossimo autunno.