Cicogne in arrivo nel mondo dello spettacolo: tutte le vip italiane e straniere che diventeranno mamme nel 2020.

Già lo scorso anno si è assistito a tante nascite nel mondo dello spettacolo. Sono state, infatti, tante le celebrità a essere diventate mamme, alcune di esse per la prima volta, altre per la seconda e, addirittura, qualcuna anche per la terza. Fra queste, emerge il nome dell’attrice statunitense Blake Lively, che ha partorito il suo terzo figlio, avuto dal collega Ryan Reynolds, poi ancora l’attrice britannica Keira Knightley e, infine, la diva de ‘Il diavolo veste Prada‘, Anne Hathaway, che ha dato alla luce il suo secondo figlio l’11 dicembre 2019. Tante altre vip, prima dell’inizio del 2020, avevano annunciato che sarebbero diventate mamme e altre ancora hanno dato la lieta notizia direttamente quest’anno. Per il 2020, infatti, è previsto l’arrivo di tante cicogne per alcune star del mondo dello spettacolo.

Le mamme vip del 2020

Fra le vip che diventeranno mamme quest’anno spicca innanzitutto il nome della supermodella Gigi Hadid, che, in occasione del suo venticinquesimo compleanno, ha confermato di essere incinta di una bambina e che, dunque, proprio quest’anno, renderà padre il suo attuale compagno, Zayn Malik, ex cantante degli One Direction.

Non si può nascondere che il lieto annuncio della supermodella statunitense ha suscitato scalpore, dal momento che la coppia è stata sempre al centro dei riflettori per i tantissimi “tira e molla”.

Anche la modella statunitense Ashley Graham e la conduttrice televisiva israeliana Bar Rafaeli avevano annunciato di essere in dolce attesa nel corso di varie interviste, sui social oppure semplicemente mostrando il loro pancione per strada.





La youtuber italiana Clio Zammatteo, conosciuta anche come Clio Make Up, dopo aver dato la notizia lo scorso anno, ha, invece, da poche settimane dato alla luce la piccola Joy.