Sarà presto disponibile sul web gratuitamente "The Ickabog", il nuovo libro per bambini di J. K. Rowling.

Joanne Kathleen Rowling, la scrittrice britannica resa famosa dalla serie di romanzi di Harry Potter, pubblicherà un nuovo libro per bambini, che sarà diffuso sul web in maniera del tutto gratuita. Si tratta di una fiaba dal titolo The Ickabog. È stata la stessa scrittrice a comunicare su Twitter la pubblicazione del suo nuovo lavoro e proprio sul social ha voluto raccontare la storia del libro e spiegare di aver deciso di pubblicarlo gratuitamente, affinché possa essere letto senza particolari disagi in questo periodo di isolamento e lento ritorno alla normalità.

Il nuovo libro della Rowling

Joanne Rowling ha dichiarato di avere scritto il suo nuovo libro dedicato ai bambini oltre un decennio fa e di aver deciso di rimandare la pubblicazione per dare la precedenza ad altri suoi scritti. La scrittrice ha inoltre rivelato che soltanto i suoi due figli più piccoli conoscono il contenuto di The Ickabog e che per tutti questi anni il manoscritto del libro è rimasto preziosamente conservato in soffitta all’interno di una scatola.

È solo in questo ultimo periodo che Joanne ha voluto recuperare, riscrivere e ordinare le bozze del libro, decidendo di pubblicare un capitolo per volta a cominciare da mercoledì 26 maggio fino a venerdì 10 luglio su un sito creato appositamente e di cui ancora non si conosce l’indirizzo.





Le immagini messe a concorso

Dal prossimo novembre il nuovo libro di Joanne Rowling sarà pubblicato anche in forma cartacea in diversi paesi del mondo. Le edizioni del libro conterranno delle illustrazioni che saranno scelte fra quelle che i lettori della fiaba invieranno direttamente alla scrittrice nelle prossime settimane. La Rowling ha sottolineato che fornirà delle indicazioni per le immagini, ma ha anche precisato che, in ogni caso, le stesse potranno anche essere inviate liberamente. Le immagini dovranno essere pubblicate su Twitter con l’hashtag #TheIckabog ed altri suggerimenti saranno forniti in seguito. I guadagni provenienti dalla vendita del libro saranno destinati a progetti di ricerca legati alla pandemia.