Settimana Ventura potrebbe presto chiudere i battenti: le novità in merito alle nuove decisioni in casa Rai

La notizia è stata data pochissimo fa e riguarda nello specifico Settimana Ventura, trasmissione di Simona Ventura anch’essa interrotta a marzo per via dell’emergenza Coronavirus. Nel mentre, quasi tutti i programmi sono tornati in onda, ma i palinsesti di casa Rai sono intanto pressoché cambiati.

Destino infelice per Settimana Ventura

Quasi sicuramente tornerà il campionato di calcio di serie A, ma potrebbe invece avere una sorte diversa il programma di Super Simo. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, lo show scelto per sostituire Mezzogiorno in famiglia potrebbe subire una fine infausta. Pare non essere nemmeno prevista una puntata d’addio, tanto che i fan dovranno accontentarsi dell’ultima messa in onda di domenica 8 marzo, quando la Ventura era in collegamento da Milano con il resto del cast a Roma.





Ricordiamo che questo non è certo l’unico cambiamento dei palinsesti della tv di Stato determinato dall’emergenza sanitaria.

Si pensi per esempio alle sorti di Ballando con le stelle, slittato a ottobre. Le modifiche ai programmi della Rai non dipendono peraltro solo dal Covid-19. Il recentissimo parto di Eleonora Daniele farà sì che Unomattina si sostituirà a Storie Italiane, mentre La prova del cuoco partirà con una mezz’ora circa d’anticipo. Anche Italia sì di Marco Liorni dovrebbe iniziare prima con una specie di anteprima il giovedì e il venerdì. Non resta dunque che aspettare l’ufficialità della cancellazione del programma, assodato che le indiscrezioni emerse siano reali.