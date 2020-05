Sonia Bruganelli ha deciso di raccontarsi in un'inedita intervista: le nuove confessioni private della moglie di Paolo Bonolis

Sonia Bruganelli è senza dubbio molto popolare sui social, dove però spesso e volentieri riceve commenti e critiche poco carine da parte dei cosiddetti leoni da tastiera. Certamente realizzata sul lavoro, nonché madre di tre figli avuti da Paolo Bonolis, in una recente intervista ha tuttavia ammesso di non usare Instagram come un diario. Parecchie cose della sua vita privata le tiene infatti per sé, come per esempio il fatto che al ruolo di imprenditrice preferisca quello di mamma.

Sonia Bruganelli, nuove confidenze

Proprio in merito ai figli, la consorte di Bonolis ha precisato: “Ho tre figli meravigliosi molto diversi tra loro, sia fisicamente sia caratterialmente. Silvia, costretta dalla nascita, ha vissuto momenti complicati sul suo corpo […]. Davide è l’uomo della mia vita, il maschio di casa, adoro la sua affettuosità […].

Adele è la più piccola e la più indipendente del gruppo, ha sofferto questo periodo di quarantena perché è uno spirito libero […] Auguro a tutti di trovare la loro strada e di essere felici nella vita […]”.





La malattia della primogenita, peraltro, avrebbe potuto minare il rapporto con il popolare marito, ma per fortuna così non è stato. La coppia ne è infatti uscita più forte di prima, curando la cardiopatia della figlia fin dai suoi primi giorni di vita. In merito agli haters, poi, Sonia ha sottolineato di non prestare attenzione alle critiche degli altri. “Utilizzo i social per mostrare quello che secondo me può essere interessante, anche sopra le righe, nella mia vita. Ma non è la mia vita. La mia vita vera è la quotidianità”. La Bruganelli ha però anche ammesso che la sua è certamente un’esistenza privilegiata: grazie alla fortunata carriera di Paolo Bonolis, alla loro famiglia non manca certo la serenità quantomeno economica.