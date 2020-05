Secondo le ultime indiscrezioni, il misterioso Alchimista di Uomini e Donne potrebbe lasciare la trasmissione senza svelare la sua identità

La presenza di Alchimista nel parterre di Uomini e Donne sembrava aver modificato ogni previsione sulla conclusione del trono di Giovanna Abate. Infatti abbiamo visto come la tronista si sia parecchio esposta con il misterioso corteggiatore, al punto da avergli anche rivelato di poter essere lui la sua possibile scelta. Se all’inizio tutte le attenzioni erano rivolte a Sammy Hassan, proprio Alchimista pareva aver poi cambiato le carte in tavola.





Giovanna ha difatti iniziato a mostrarsi confusa sulle mosse da compiere, mentre poi nella puntata del 25 maggio ha confermato di essere stracotta di Sammy. Pertanto non c’è Alchimista che tenga, nonostante Hassan pare essere al momento un quasi certo “no”. L’ipotesi regge, a meno che il cavaliere non stia camuffando i propri sentimenti per poi stravolgere nuovamente la situazione in dirittura di arrivo…

Uomini e Donne: Alchimista non si svela

I sospetti che il trono della Abate si possa concludere con un colpo di scena restano tuttavia molto alti. Ci riferiamo nello specifico alla possibilità che Alchimista, alias Davide, possa di fatto andare via dal popolare dating show mariano senza svelarsi al pubblico. Del resto a farlo intuire era stato proprio lui qualche tempo fa, quando ammise che se ne sarebbe potuto anche andare senza palesare la propria identità, in quanto non interessato alla popolarità e alle telecamere. La mossa del misterioso corteggiatore sarebbe tuttavia un brutto colpo per il pubblico da casa, che perderebbe l’opportunità di vederlo in volto. Non resta dunque che attendere di vedere come si evolverà la questione.