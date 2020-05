Barbara D’Urso ha pubblicato uno scatto proveniente direttamente dal suo passato: la foto col pancione fa incetta di like

Barbara D’Urso è sempre molto propensa e felice di condividere con i fan scatti inediti e inusuali. Sul suo canale social, difatti, la popolare conduttrice televisiva intrattiene oltre 2 milioni di follower ogni giorno, con incredibili contenuti tra video e fotografie. L’ultima risale ad esempio a qualche ora fa, dove la campana è apparsa con i capelli castani ma soprattutto con un grosso pancione e in compagnia del suo ex marito Mauro Berardi.

Barbara D’Urso, scatto dal passato

Seppur sempre molto riservata sulla sua vita privata, Barbara D’Urso è tuttavia anche molto nostalgica dei momenti dei passato. Ricordiamo, ad esempio, la foto postata online in occasione del suo 63° compleanno, dove si trovava ancora in compagnia del suo ex coniuge. Anche se i due non sono mai convolati a nozze, la Carmelita nazionale lo ha pur sempre descritto come l’uomo che ha amato di più nella sua vita.





Ecco che ora, ad ogni modo, la conduttrice Mediaset ha condiviso questo scatto di quando aveva ancora il pancione. Probabilmente era incinta di Emanuela Berardi, suo secondogenito, la cui nascita era chiaramente enormemente attesa dalla coppia. Non a caso, infatti, a testimoniarlo ci sono le parole della stessa D’Urso, con le quali ha precisato come la felicità stesse tutta “dietro quella stella rosa”.