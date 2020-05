Per Belen e Stefano c'è una nuova crisi in vista? Mentre il ballerino si trova a Napoli, la showgirl rivede intanto il suo ex Iannone

Il riavvicinamento tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino aveva fatto sognare migliaia di fan. I due sono infatti tornati a vivere insieme dopo un lungo periodo di separazione, tuttavia pare che ora tra la bella argentina e il danzatore napoletano sia in atto una mezza crisi di coppia. Uno dei motivi potrebbe essere la lontananza, visto che Stefano si trova a Napoli per motivi di lavoro, mentre lei si trova a Milano con il piccolo Santiago. A suffragare lo scoop, un noto magazine di gossip ha fatto inoltre sapere che la modella avrebbe persino incontrato di nuovo il suo ex Andrea Iannone, da poco lasciatosi con Giulia De Lellis.

Belen e Stefano: nuova crisi?

Secondo recenti rumors, la lontananza di Stefano De Martino in piena quarantena non sarebbe casuale. Vigerebbero peraltro delle concrete conferme di una clamorosa crisi coniugale con Belen dopo il riavvicinamento avvenuto nel 2019.

Sui social molti utenti hanno di fatto notato come nelle foto recenti della presentatrice argentina sia sparita la fede nuziale, “segnale inequivocabile” della presunta rottura.





Al di là della “mancanza” social dei due, sarebbe proprio la lontananza fisica ad aver rovinato l’armonia di coppia. A complicare ulteriormente il quadro, ci sarebbe peraltro un terzo incomodo. La Rodriguez è stata infatti paparazzata a Milano insieme al fratello Jeremias nello stesso ristorante dove si trovava anche Andrea Iannone. Il pilota di MotoGp era a pranzo con un amico, ma pare non si sia fatto troppi problemi a salutare la sua ex meravigliosa fiamma.