Dopo aver invitato tutti alla sua festa di compleanno virtuale, Emma Marrone si è lasciata prendere dall'emozione: il messaggio sui social

Come purtroppo sappiamo bene, l’emergenza coronavirus ha cancellato pressoché tutti gli eventi di artisti nazionali e internazionali previsti per i prossimi mesi. Tra essi anche il concerto di Emma Marrone all’Arena di Verona, che si sarebbe dovuto svolgere il 25 maggio 2020. La data era peraltro speciale, visto che si trattava del giorno del suo 36° compleanno. Per questo motivo, tramite i social, la cantante salentina ha voluto rivolgere un messaggio direttamente ai suoi fan, scoppiando poi letteralmente a piangere. “Avevo bisogno di fare questo concerto per vendetta nei confronti della vita. Volevo dimostrare di avercela fatta un’altra volta”, ha di fatto ammesso durante la diretta Instagram.

Emma Marrone si emoziona sui social

Emma ha invitato tutti i suoi ammiratori alla sua festa di compleanno virtuale in una diretta sui social.

L’artista avrebbe chiaramente voluto festeggiare i suoi 36 anni sul palco dell’Arena veronese, ma l’attuale situazione emergenziale ha completamente stravolto i suoi piani. “Volevo farvi sentire che ero lì per voi”, ha precisato ancora la cantante ai fan, rammaricandosi soprattutto di non averli potuti ringraziare personalmente con la sua musica.

“Spero di essere cambiata in meglio in questo periodo”, ha poi riflettuto ancora Emma, dal momento che tutti i piani e i progetti da realizzare sono stati stravolti. “Ho riflettuto molto su tante cose […]. Quando tornerò, spero di essere più consapevole e meno spaventata”, ha infine concluso.