Emma Marrone tornerà ad essere da castana a bionda? La cantante ha dato un annuncio ai fan di Instagram

Dopo il ritorno della sua malattia Emma Marrone aveva rivelato che probabilmente non si sarebbe più tinta i capelli, fatto che le avrebbero consigliato gli stessi medici da cui era in cura. La cantante avrebbe cambiato idea e ai fan sui social ha fatto una sorpresa.

Emma Marrone torna ad essere bionda

Negli scorsi mesi Emma Marrone aveva lasciato crescere i suoi capelli nel loro naturale color castano, e aveva annunciato che probabilmente non li avrebbe più tinti proprio perché i medici glielo avrebbero sconsigliato: “I miei capelli non saranno più biondi. Dopo l’operazione subita, i medici mi hanno sconsigliato di tingermi. Mi sono presa la libertà di metterli a riposo, potrei anche non tornare più bionda. L’importante è sapere che sono bionda dentro”, aveva detto. A sorpresa la cantante deve aver cambiato idea, visto che ai fan ha rivelato che presto tornerà ad essere bionda.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emma Marrone (@real_brown) in data: 27 Mag 2020 alle ore 2:30 PDT

La cantante ha anche colto l’occasione per ringraziare i numerosi fan che le hanno fatto gli auguri nel giorno del suo compleanno, il 25 maggio. Avrebbe dovuto festeggiare con un concerto all’Arena di Verona, ma purtroppo a causa dell’emergenza Coronavirus il suo live – così come molti altri – sarebbe stato annullato. Parlando con i fan in diretta social Emma si è commossa e ha rivelato perché avrebbe tenuto tanto ad essere in concerto.