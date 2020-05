Ezio Greggio si è recentemente mostrato sui social in costume. sfoggiando una forma fisica invidiabile all'età di 66 anni

Ezio Greggio è senza dubbio uno degli attori più amati, ma soprattutto un presentatore decisamente apprezzato per il suo stile scanzonato e assolutamente esilarante. Di recente, dopo le prime aperture seguite al lockdown, l’artista ha deciso di fare una capatina al mare (barato lui!). Così ha immortalato quel momento con una foto pubblicata sul suo profilo Instagram, che ha subito raccolto una valanga di like.

Il comico ha infatti sfoggiato un fisico decisamente scultoreo all’età di 66 anni, compiuti lo scorso aprile. La foto in costume, dove palesa la sua forma fisica post quarantena, ha dunque ricevuto diversi commenti entusiastici da parte dei follower. Ma anche un complimento speciale da parte di una conosciutissima collega…

Ezio Greggio: fisico al top

Lo storico conduttore di “Striscia la Notizia” si trovava dunque in spiaggia in Costa Azzurra.

Lo scatto in questione è peraltro seguito da una didascalia elogiativa del mare, prima di riprendere i suoi impegni professionali. Se per molti il lockdown ha dunque significato ingrassare e allontanarsi dall’attività fisica, per Ezio Greggio la reclusione forzata sembra invece aver avuto l’effetto contrario. La silhouette perfetta sfoggiata in spiaggia, come detto, ha ricevuto un sacco di consensi, tra cui anche quello di Belen Rodriguez. Molti commenti dei fan hanno dunque sottolineare il “fisicaccio” di Greggio. Altri follower non hanno invece rinunciato a lanciargli qualche frecciata scherzosa, come quella di una simpatica fan che gli ha domandato: “Perché trattieni il respiro???”.