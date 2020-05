È stato smentito il pettegolezzo sulla fine del matrimonio della Marcuzzi con Calabresi Marconi.

Nella giornata del 26 maggio i riflettori si sono accesi su Alessia Marcuzzi a causa della diffusione della notizia relativa alla fine del suo matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. Il pettegolezzo è stato divulgato dal portale Dagospia, ma, nello stesso tempo, è stato smentito dal periodico Vanity Fair, che ha evidenziato fonti vicine alla relazione della conduttrice di Mediaset e del proprietario della Buddy Film. Finora, però, nè la Marcuzzi, nè Calabresi Marconi si sono pronunciati in merito alla questione, che sembra piuttosto complicata.

Fine matrimonio per la Marcuzzi?

Nonostante la diffusione della fine della relazione fra Alessia e Paolo, è arrivata in questi termini la smentita da parte di Vanity Fair: “Non trova al momento riscontro il gossip che vorrebbe i due ‘separati’ ormai da una ventina di giorni. L’indiscrezione, lanciata da Dagospia, lasciava intendere che fosse stata la conduttrice a dire ‘basta’. Ma fonti vicine alla 47enne smentiscono: lei e il marito stanno ancora insieme.

Ma è giallo sulla faccenda, dal momento che non si comprende il motivo per il quale la Marcuzzi, sempre molto presente sui social, non si sia ancora pronunciata per smentire la fine del suo matrimonio con l’imprenditore. Già in precedenza erano state messe in circolazione delle voci relative alla crisi fra i due, e Alessia aveva immediatamente smentito i chiacchiericci.





Si erano sposati nel 2014

L’imprenditore e la conduttrice televisiva si sono sposati in Inghilterra nel dicembre del 2014 con una cerimonia molto intima e segreta. La Marcuzzi e Calabresi Marconi non hanno mai avuto figli, sebbene la conduttrice fosse già diventata mamma due volte: di Mia, nata nel 2011 dalla relazione con il cantante Francesco Facchinetti, e di Tommaso, venuto alla luce nel 2011 dall’unione con l’ex calciatore Simone Inzaghi.