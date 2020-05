Harry e Carlo ai ferri corti: i motivi della lite

Harry e Il Principe Carlo hanno litigato? Sembra che i due si siano allontanati sempre di più da quando Harry vive a Los Angeles.

L’ex duca del Sussex Harry e suo padre, il Principe Carlo, sono in lite? Secondo indiscrezioni dopo i diverbi con il fratello maggiore William, Harry starebbe vivendo una profonda crisi anche nel rapporto con suo padre, e i due si sarebbero allontanati per un motivo ben preciso.

Harry e Carlo: la lite

Da mesi ormai Harry ha deciso di stabilirsi negli States insieme a sua moglie Meghan Markle. Sembra che proprio in America l’ex duca abbia fatto la conoscenza di David Foster, vecchia conoscenza della moglie, con cui avrebbe instaurato un rapporto quasi da padre e figlio: “Mio marito ha una vera e profonda amicizia con Harry. Sono deliziosi insieme, sembrano padre e figlio”, avrebbe confessato Katherine Mcphee, moglie del produttore e da sempre legata a Meghan da un rapporto di profonda amicizia.





Come se questo non bastasse tra Harry e suo padre, il Principe Carlo, ci sarebbe un rapporto di profondo distacco: il Principe non avrebbe preso bene la decisione di Harry di allontanarsi dalla vita da Reale, e la distanza per l’emergenza Coronavirus non avrebbe contribuito a far sì che i due si chiarissero.

Durante l’emergenza, quando suo padre è stato male, Harry avrebbe ricominciato a parlare col fratello maggiore William, con cui negli ultimi tempi sembrava che i rapporti fossero sempre più tesi. Secondo indiscrezioni Meghan non avrebbe concesso al marito di tornare in Inghilterra neanche quando suo padre è stato molto male a causa del virus, proprio per evitare un potenziale contagio.