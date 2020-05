Il bravissimo attore e doppiatore Luca Ward vive in una deliziosa villa alle porte di Roma insieme alla moglie Giada e ai loro due figli

Luca Ward è il super noto attore italiano nonché uno dei maggiori doppiatori del nostro cinema. Sposato con l’attrice Giada Desideri, il 59enne vive in una splendida villa alle porte di Roma. L’artista ha anche due figli, Lupo nato nel 2007 e Luna nel 2009. Con la sua bellissima consorte si è coniugato nel luglio del 2013, dopo un lungo matrimonio durato 25 anni con la ex Claudia Razzi, da cui ha avuto Guendalina.

Luca Ward: casa rustica ed elegante

Voce impareggiabile di grandissimi attori hollywoodiano, da Russell Crowe a Keanu Reeves, Luca Ward vive in una deliziosa villetta a Casal Lumbroso insieme alla sua famiglia. La scelta è caduta appositamente in quella zona alle porte della Capitale, chiamata “Massimilla”, per stare lontano dal caos della città, permettendo così ai propri figli di vivere in serenità e in grandi spazi all’aperto.

La villa di Luca Ward è infatti molto grande nonché dotata di un favoloso giardino dove si trova anche una piscina.





L’attore è peraltro un grande appassionato di design, tanto che nella sua abitazione la pietra e il legno la fanno da padroni. Lo stile rustico ma elegante della casa la fa somigliare a una tenuta di campagna, senza tuttavia perdere i confort della modernità. Nelle ore serali molte candele illuminano gli interni e gli esterni della location, evidenziando lo stile bucolico e semplice della magione. Le meravigliose vetrate permettono inoltre di godere della luce naturale, dando così un tocco glamour alla casa dell’attore. Il bianco predominante rende infine gli ambienti ancor più spaziosi e accoglienti.