La gravidanza di Silvia Provvedi è ormai agli sgoccioli, e la cantante si è lasciata andare a qualche inedita confessione.

Silvia Provvedi è incinta della sua prima figlia, e ha rivelato alcuni aneddoti piccanti riguardanti la sua gravidanza e la vita insieme al suo compagno. L’ex fidanzata di Fabrizio Corona ha finalmente ritrovato la serenità, e oltre ad aver scelto il nome per la sua bambina sogna le nozze.

Silvia Provvedi: la confessione

Si chiamerà Nicole, e dovrebbe nascere verso le prime settimane di giugno: a confessarlo è stata la stessa Silvia Provvedi, impaziente di poter finalmente abbracciare la sua piccola dopo 9 mesi di attesa. La cantante ha rivelato come avrebbe trascorso gli ultimi mesi in quarantena, tra corsi preparto online e la paura per l’emergenza Coronavirus. Fortunatamente al suo fianco sarebbe sempre stato presente il suo compagno, Giorgio De Stefano, con cui a quanto pare avrebbe finalmente trovato la serenità.

La sorellina di Giulia Provvedi si è lasciata andare anche a una confessione piccante e, a proposito dei rapporti sotto le lenzuola in gravidanza ha affermato: “Ognuno deve fare ciò che si sente. Se il sesso è motivo di serenità fatelo. Altrimenti pensate ad altro”.





Per quanto riguarda invece le nozze col padre della sua bambina, l’ex gieffina ha affermato che sognerebbe che avvenissero alla presenza delle persone da lei amate e ovviamente con sua sorella Giulia e la piccola Nicole insieme: “Ma la situazione che stiamo vivendo a causa del Covid 19 ci mette nelle condizioni di dover aspettare e noi aspettiamo. Io già immagino la scena. Nicole in braccio a mia sorella Giulia che porta le fedi. Bellissimo”, ha rivelato a proposito dei fiori d’arancio.