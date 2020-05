Uomini e Donne, svelata l’identita di Alchimista: le anticipazioni

L'identità di Alchimista è stata finalmente svelata: il corteggiatore di Giovanna ha accettato di togliere la maschera.

Finalmente è stato svelato chi si sarebbe celato dietro la maschera di Salvador Dalì a Uomini e Donne: l’Alchimista, corteggiatore di Giovanna Abate, ha accettato di mostrarsi al pubblico del programma.

Chi è l’Alchimista: l’identità svelata

Dietro alla maschera di Alchimista si celerebbe Davide Basolo, bartender genovese che a Uomini e Donne ha tenuto fan e pubblico col fiato sospeso. A togliergli la maschera sarebbe stata proprio Giovanna, che ha detto: “Arrivano prima i tuoi valori che la tua bellezza, grazie per aver messo la maschera”. Bartender e appassionato di fitness e serie tv, Basolo aveva affermato di voler conquistare Giovanna per i suoi valori personali e non solo grazie al suo aspetto fisico. Sui social in tanti avevano ipotizzato che si trattasse di lui per via di alcuni tatuaggi visibili sulla sua mano.

Al di là del mistero della maschera Giovanna Abate è parsa da subito molto interessata al cavaliere, e ora che lui ha accettato di mostrarsi in pubblico chissà se la loro storia non subirà una vera e propria impennata. Vedendo per la prima volta il volto di Alchimista anche Gianni Sperti non ha potuto trattenersi da fargli i complimenti: “Siete bellissimi insieme”, ha detto l’opinionista. Tra lui e Giovanna sarà vero amore? Per il momento i due continueranno la loro frequentazione al dating show di Maria De Filippi, ma tutti sono in attesa di sapere che piega prenderà la vicenda.