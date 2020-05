Armando Incarnato lascia lo studio di Uomini e Donne nella puntata del 27 maggio. Cosa è successo con la sua ex?

Sembra proprio che le cose si metteranno sempre peggio per Armando Incarnato a Uomini e Donne: nella puntata del 27 maggio il cavaliere napoletano avrà un acceso scontro con la sua ex. I due hanno trascorso insieme la quarantena?

Anticipazioni Uomini e Donne 27 maggio

Armando Incarnato è ancora una volta al centro di un’accesa bufera nello studio di Uomini e Donne. Il cavaliere non è riuscito a legare con nessuna delle dame presenti all’interno del programma e da qualche settimana si è sparsa anche la voce che abbia trascorso la quarantena con la sua ex. La donna in passato è anche intervenuta in studio per confermare che la sua storia con Armando fosse ormai conclusa, ma i dubbi a quanto pare sono molti. Durante la puntata del 27 maggio il cavaliere lascerà lo studio dicendo: “Mi ha rovinato la vita e adesso me la ritrovo anche qua”. Cosa è successo realmente tra i due?





Al centro delle discussioni ovviamente non mancheranno anche quelle legate alla recente frequentazione tra Gemma e il giovanissimo cavaliere Nicola Vivarelli, da lei conosciuto in chat con lo pseudonimo di Sirius.

Il cavaliere si è detto intenzionato a corteggiare Gemma nonostante la loro differenza d’età (di ben 40 anni) Come sempre Tina Cipollari non mancherà di far sapere di essere del tutto contraria alla frequentazione: secondo l’opinionista il cavaliere starebbe usando Gemma unicamente per ottenere visibilità, opinione che condividono in molti (compreso l’ex di Gemma Giorgio Manetti, che ha affermato di trovare impossibile una liaison tra i due). Come andrà a finire tra Gemma e Nicola?