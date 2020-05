Uomini e Donne, il messaggio di Valentina è per Nicola?

Il messaggio di Valentina Autiero sui social è indirizzato a Nicola e Gemma? I fan hanno notato una frecciatina da parte della dama

Nonostante i pareri discordanti Valentina Autiero ha mostrato un certo interesse verso il giovane cavaliere di Gemma Nicola Vivarelli. Sui social sono spuntati alcuni messaggi che sembrano indirizzati proprio al cavaliere e alla dama torinese.

Valentina e Nicola: i messaggi

In tanti hanno manifestato forte dubbi sulla sincerità dell’interesse di Nicola Vivarelli per Gemma Galgani, vista la differenza d’età tra i due. Valentina Autiero, altra protagonista del dating show di Maria De Filippi, non ha fatto segreto di essere affascinata dal cavaliere, e nelle scorse puntate gli avrebbe addirittura chiesto di scriversi qualche messaggio tramite WhatsApp. Sui social invece sembra che Valentina abbia scritto un messaggio indirizzato proprio a Nicola e Gemma. Nella didascalia a una sua foto ha scritto: “Ho ancora “tutta la vita” davanti…” il messaggio lascerebbe proprio pensare che la dama abbia voluto lanciare una frecciatina contro la Galgani, che finora non si è detta affatto felice del suo interessamento nei confronti di Nicola.





Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Valentina Autiero (@valentinaautiero.vale) in data: 25 Mag 2020 alle ore 8:44 PDT







Il giovanissimo cavaliere si è detto intenzionato a corteggiare la dama torinese, e ha affermato che anche sua madre sarebbe d’accordo visto che a lei interesserebbe solo “la sua felicità”. Intanto sembra che il profilo di Nicola sia stato trovato anche su una nota app di incontri, e in tanti hanno espresso dubbi sulla veridicità dei suoi sentimenti per la dama torinese. Secondo Tina Cipollari e alcune ex fidanzate del cavaliere, Nicola starebbe frequentando la dama solo per ottenere visibilità.