Il cantante Al Bano, dopo la sua ospitata da Mara Venier, è tornato a parlare dei dinosauri, continuando a sostenere le sue teorie.

Al Bano, dopo le dichiarazioni a Domenica In, torna a parlare di dinosauri. Il cantante di Cellino San Marco non sembra essere intenzionato a fare marcia indietro. Le parole che ha pronunciato in collegamento da Mara Venier, hanno fatto il giro del web: “L’uomo ha distrutto i dinosauri, figuriamoci se non distrugge il coronavirus”. Nel giro di pochi minuti sono subito apparse gif e meme sull’ex marito di Romina Power. Molte immagini lo hanno ritratto vicino ad un dinosauro, come se fosse un personaggio di Jurassik Park. Al Bano sembra essere convinto della sua posizione, tanto che, ospite in un altro programma della Rai, Un giorno da Pecora, ha confermato le stesse parole. In collegamento con i conduttori Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, il cantante ha finito per rincarare la dose: “I dinosauri non esistono”, ha dichiarato.

Al Bano parla di dinosauri

Per la prima volta da domenica, Al Bano torna a parlare di dinosauri.

Sin dalle sue prime parole, è chiaro che per Al Bano i dinosauri sono stati sconfitti dall’Uomo. Dopo Domenica In è la prima volta che parla. “L’uomo esiste ancora? Si. I dinosauri esistono? No. E allora chi ha vinto?”, ha detto convinto.

Il cantante sembra essere anche molto convinto delle sue posizioni. Ha anche raccontato un’avventura molto particolare che lui stesso ha vissuto nella sua vita. “ Vent’anni fa andai al museo di Storia Naturale di New York e vidi alcune immagini, come quella dei meteoriti che caddero sullo Yucatan circa 65 milioni di anni fa”. È convinto che in Puglia ci siano stati dei dinosauri ma non meteoriti. Al fine di convincere gli spettatori e i conduttori della veridicità della sua tesi, il “leone di Cellino” ha anche parlato di una foto abbastanza particolare. Proprio al museo americano, era esposta una foto che ritraeva l’uomo che uccideva, con attrezzi vari, un dinosauro.





“L’uomo li ha sconfitti”

Nessuno sembra poter fermare o contraddire la teoria di Al Bano. Ha chiuso l’intervista al programma di Geppi Cucciari e Giorgio Lauro, dicendo che, sebbene non ci siano prove oculari, lui è convinto che l’uomo sia riuscito a sconfiggere i dinosauri. Insomma, il cantate, da sempre al centro di gossip per la sua tormentata relazione con la showgirl Loredana Lecciso, da cui ha avuto due figli, sembra essere diventato un vero e propri idolo per il mondo dei social. Sempre nel corso dell’intervista, l’artista ha anche espresso il suo pensiero sul Coronavirus: “Bisogna sempre stare molto attenti, il virus non guarda in faccia nessuno. Neanche i cantanti. Si sono aperte le porte delle carceri domiciliari e tutti si sono dati alla pazza gioia, ma bisogna rimanere con gli occhi bene aperti”.