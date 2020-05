Alba Parietti si è recentemente mostrata sui social in bikini, raccogliendo un sacco di complimenti dei fan anche per il suo nuovo look acqua e sapone

Alba Parietti è stata una delle Vip più attive durante la quarantena da coronavirus. Solo qualche settimana fa aveva peraltro rivelato di essere rimasta contagiata dal Covid-19, raccontando la difficoltà di dover stare a lungo chiusa in casa per via della malattia. Oggi tuttavia la presentatrice è guarita e non potrebbe apparire più felice e raggiante.

Alba Parietti in bikini e senza trucco

Anche lei, come molte sue colleghe, ha approfittato dell’isolamento per prendersi una pausa dal trucco. Pur con la ripresa della normalità, sembra però che Alba non sia proprio intenzionata ad abbandonare il suo nuovo look acqua e sapone. Di recente si era infatti mostrata quasi irriconoscibile in alcuni selfie “al naturale”, mentre poche ore fa è riuscita a lasciare ancora senza parole i fan per una nuova foto in bikini.

Da quando è cominciata l’emergenza sanitaria, Alba Parietti ha avuto un vero cambio di stile.

Senza mostrare alcuna paura con neppure un filo di trucco, l’attrice sembra proprio preferire restare “al naturale”. Alla soglia dei 60 anni ha dunque raccolto un sacco di complimenti dai fan per la foto in costume e senza trucco, dove ha dimostrato di essere più in forma che mai.