Davide Basolo, alias l’Alchimista di Uomini e Donne, ha spiegato perché ha scelto di indossare la maschera di Salvador Dalì per celare la sua identità

Davide Basolo è l’identità che si cela dietro la maschera dell’Alchimista. Il tempo ha dunque dato ragione a un’indiscrezione che serpeggiava online, dopo che il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate è entrato negli studi di Uomini e Donne a volto scoperto. Il giovane non indossava infatti la maschera che lo ha caratterizzato finora nel corso delle passate settimane. Tuttavia la curiosità sul perché il bartender ligure abbia scelto di indossare tale copertura resta sempre molto alta. Ecco dunque che lui stesso ha voluto spiegare la motivazione per cui ha scelto proprio quel soggetto che ricorda il volto del celebre artista spagnolo.

L’Alchimista si racconta

La maschera di Salvador Dalì scelta da Davide pare dunque non avere nessuna relazione con il noto pittore iberico. Davide l’ha infatti scelta per via della sua forte passione per la serie tv La Casa di Carta, trasmessa in streaming da Netflix.

Lo dimostra del resto quanto da lui stesso pubblicato su Twitter ancor prima di prendere parte al dating show di Maria De Filippi. L’Alchimista è quindi un vero fan della celebre serie tv spagnola, peraltro molto amata in tutto il mondo.

“Allungano il brodo”, “non è successo niente”, “deluso”…quanti discorsi!! Godetevela e basta!! RESISTENCIA #LaCasaDePapel4 — davide basolo (@davidebasolo) April 4, 2020





Davide commentava le puntate sui social, estasiato dai continui colpi di scena susseguitisi uno dopo l’altro nel corso della 4° stagione. In particolare è un vero estimatore del personaggio di Alicia Sierra, attrice che aveva già apprezzato nella serie Vis a Vis nel ruolo di Zulema. Attraverso i suo tweet è inoltre emerso un altro particolare che lo riguarda, ossia che adora il Milan.